لاستيلائه على أسمدة الفلاحين.. النيابة العامة تحبس مسؤولاً في بلدية قمينس

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس، بعد ثبوت تورّطه في واقعة التزوير، للاستيلاء على الأسمدة المخصصة للفلاحين.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن المتهم قام باستعمال مستندات رسمية مزورة، أسهمت في تتميم فعل الاستحواذ على الحصص المخصَّصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها.

وأضافت أنه وبالفراغ من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشُّف صحة ارتكاب جرائم فساد تمثَّلت في: تزوير مستندات رسمية؛ وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه؛ وتحقيق منافع غير مشروعة؛ أَمَرَ المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.