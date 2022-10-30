الفيتوري: يجب أن يرتبط عمل اللجنة الفرعية لتصنيف المليشيات بالبعثة الأممية

الوطن|متابعة

وصف المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري، قرار تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتصنيف الميليشيات، إلى أنه قد يكون أهم ماخرج عن الاجتماع، مشترطًا وضع آلية لعمل اللجنة لنجاحها.

وتسائل الفيتوري تساءل في تصريحات صحفية عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بعد تصنيف الميليشيات، مقترحًا أن يرتبط عمل اللجنة بالبعثة الأممية، وتسليمها القوائم في النهاية لإحالتها لمجلس الأمن الدولي؛ كي يلاحق قادة التشكيلات المسلحة غير المشروعة فتكون ضربة للعصابات التي تعبث بأمن ليبيا.