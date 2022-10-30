ليبيا الان

الفيتوري: يجب أن يرتبط عمل اللجنة الفرعية لتصنيف المليشيات بالبعثة الأممية

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

وصف المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري، قرار تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتصنيف الميليشيات، إلى أنه قد يكون أهم ماخرج عن الاجتماع، مشترطًا وضع آلية لعمل اللجنة لنجاحها.

وتسائل الفيتوري تساءل في تصريحات صحفية عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بعد تصنيف الميليشيات، مقترحًا أن يرتبط عمل اللجنة بالبعثة الأممية، وتسليمها القوائم في النهاية لإحالتها لمجلس الأمن الدولي؛ كي يلاحق قادة التشكيلات المسلحة غير المشروعة فتكون ضربة للعصابات التي تعبث بأمن ليبيا.

الوسوم

#البعثة الأممية #المليشيات إبراهيم الفيتوري ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك