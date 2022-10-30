باتيلي والمشري يبحثان الوضع السياسي والثقافي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تبادل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وجهات النظر في عديد المسائل السياسية والثقافية، في زيارة لباتيلي بمقر إقامة المشري في طرابلس.

وغرد المشري في صفحته بـ تويتر قائلا: “سعدت بزيارة السيد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر إقامتنا في طرابلس، وكان الحديث شيّقا تبادلنا فيه وجهات النظر في العديد من المسائل السياسية والثقافية، بالإضافة إلى تجربة المبعوث في هذه المجالات”.

وأشار المشري إلى أن المباحثات تطرقت إلى المشاكل التي عانت وتعاني منها دول أفريقيا، حيث أكدا أن المشاكل يمكن حلحلتها بجهود وتعاون حكماء القارة، وأن الحلول لهذه الأزمات لن تتحقق إلا بتكاثف جميع دولها.

والأربعاء الماضي التقى الطرفان وبحثا آخر التطورات في ليبيا وسبل معالجة الأزمة السياسية الحالية بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة.