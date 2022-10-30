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الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم خاصة عل الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى متغير الاتجاه يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.
• تكاثر لسحب مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• الرياح بحري إلى شمالية شرقية يتحول تدريجيا غدا الى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي

الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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