تكاثر السحب على مناطق شمال البلاد مع سقوط أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، اليوم الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب من حين لآخر في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتي سرت وجنوبها.

وتصحبها خلايا من السحب الرعدية، وظهور ضباب أثناء فترة الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 25)مْ.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب على اغلب مناطق الساحل مع سقوط أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية، خاصة على أقصى الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-24)مْ.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-28)مْ.

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-27)مْ.