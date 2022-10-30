34 عضو بالحوار السياسي: نطالب بعقد ملتقى للاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات

طالب 34 عضوًا بملتقى الحوار السياسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعقد ملتقى الحوار.

وقال الأعضاء في بيان إنه يجب عقد الملتقى للاتفاق على ملحق لخارطة الطريق يتضمن مدد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وطالب الأعضاء من مجلس الأمن حث مجلسي الدولة والنواب على الانخراط في حوار أكثر شمولية مع باقي الأطراف السياسية لتجاوز الانسداد وما ترتّب عليه من أزمات.

مشددين في بيانهم على ، رفع السرية على الملحق رقم 13 الخاص بشبهات الفساد والرشوة السياسية لتفادي الأخطاء الجسيمة التي حدثت في السابق وكانت سببا في إنهيار العملية السياسية.