ليبيا الان

34 عضو بالحوار السياسي: نطالب بعقد ملتقى للاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب 34 عضوًا بملتقى الحوار السياسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعقد ملتقى الحوار.

وقال الأعضاء في بيان إنه يجب عقد الملتقى للاتفاق على ملحق لخارطة الطريق يتضمن مدد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وطالب الأعضاء من مجلس الأمن حث مجلسي الدولة والنواب على الانخراط في حوار أكثر شمولية مع باقي الأطراف السياسية لتجاوز الانسداد وما ترتّب عليه من أزمات.

مشددين في بيانهم على ، رفع السرية على الملحق رقم 13 الخاص بشبهات الفساد والرشوة السياسية لتفادي الأخطاء الجسيمة التي حدثت في السابق وكانت سببا في إنهيار العملية السياسية. 

الوسوم

34 عضو بالحوار السياسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك