الدبيبة: تشكيل لجنة علمية للإشراف على إجراء الاستعلام الوطني

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة علمية مختصة للإشراف على إجراء الاستعلام الوطني؛ لضمان سماع صوت الليبيين، وتحديد أولوياتهم في خارطة الطريق السياسية نحو الانتخابات، وعرض النتائج على الشعب الليبي بكل شفافية وأمانة.

وبين رئيس الحكومة عبر صفحته بموقع “تويتر” أن الاستعلام الوطني مشروع يستمع إلى أصوات الليبيين وقرارهم حول خارطة الطريق السياسية نحو الانتخابات.

وسيتم إجراء الاستعلام وفق أحدث المعايير التقنية والعلمية والمعيارية كما سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين تتولى مهمة إجراء الاستعلام الوطني.وسيتم عرض نتائج الاستعلام الوطني على الشعب الليبي بكل شفافية.

ويشرف على المشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات والشركة القابضة للاتصالات.