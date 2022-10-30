وفاة رجل إطفاء أصيب في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب وفاة رجل إطفاء إثر جروح خطيرة أُصيب بها خلال جهود الإنقاذ في حريق شب بإحدى وحدات الإنتاج بمجمع الحديد والصلب أمس السبت.

وقالت الشركة، في بيان الأحد، «شهيد الواجب، رجل الإطفاء أحمد سالم بن سعود ينتقل إلى الرفيق الأعلى إثر الحريق الصناعي الذي شب بالوحدة الأولى للاختزال المباشر صباح أمس. وهو يكافح ألسنة اللهب مقبلًا غير مدبر».

وأضافت: «رحم الله زميلنا ابن سعود وتعازينا الحارة لآله وذويه».

ويوم السبت، أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حريق صناعي بمجمع الحديد الصلب في مصراتة ، وفق بيان للشركة الليبية للحديد والصلب. ونوه بيان الشركة إلى أن الحادث وقع بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى بمصنع الاختزال المباشر.

أسماء العمال المصابين

وأشارت الشركة الليبية للحديد والصلب إلى نقل العاملين عمران مصطفى القاضي، ورافندير شارما (هندي الجنسي)، وعلي أحمد شلغوم، ومحمد الطاهر إبراهيم (نيجيري الجنسية) إلى مستشفيات مدينة مصراتة لتلقي العلاج. كما جرى «نقل كل من أحمد سالم بن سعود (قبل إعلان وفاته في وقت لاحق)، وسالم أبوبكر الكولاص إلى مستشفى الحروق بطرابلس».

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب في 20 أكتوبر السيطرة على حريق شبّ بالمحول 10 كيلوفولت بالمجمع الصناعي، وذكرت الشركة أن «الحريق لم يسبب أية خسائر بشرية بين العاملين».