بالعاصمة تونس.. الشؤون الاجتماعية تشارك في “برنامج الغذاء العالمي”

شاركت وزارة الشؤون الإجتماعية “بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة” في برنامج الغذاء العالمي الذي عقد بتونس الشقيقة. بحسب البيان الصادر عن الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”

وجاءت المشاركة الليبية بحضور “حافظ عبد القادر مدير مكتب التعاون الفني بالوزارة في الاجتماع الذي نظمه مكتب برنامج الغذاء العالمي بمشاركة إدارة القانون الدولي والمعاهدات وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وموظفي المكتب القانوني لبرنامج الاغذية العالمي والذي عقد بجمهورية تونس في الفترة من 25 الي 27 أكتوبر الجاري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإطار القانوني للاتفاقيات التي يعتزم برنامج الأغدية العالمي توقيعها من الجهات الوطنية من أجل تعزيز أفاق التعاون بين الجانبين .

كما تناول الاجتماع مدى إمكانية استفادة مؤسسات الدولة الليبية من برنامج الأغدية العالمي فيما يتعلق بالمساعدة الفنية في اعداد استراتيجية ليبية متعلقة بالتغذية المدرسية.

ومكافحة التصحر و تأثير المناخ على الزارعة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعمل برنامج الغذاء العالمي بليبيا.