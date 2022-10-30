تنكيس أعلام «الليبية للحديد والصلب» بعد وفاة شخصين في حريق بالمجمع الصناعي

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب ارتفاع حصيلة ضحايا حريق شب بإحدى وحدات الإنتاج بمجمع الحديد والصلب يوم السبت إلى حالتي وفاة، حيث كانا قيد العلاج بمستشفى الحروق بطرابلس.

وأشارت الشركة، اليوم الأحد، إلى وفاة «رجل الإطفاء أحمد سالم بن سعود وهو يكافح ألسنة اللهب»، كما أعلنت تنكيس الأعلام حدادًا لوفاة زميله سالم أبوبكر الكولاص».

حريق صناعي بمجمع الحديد الصلب في مصراتة

ويوم السبت، أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حريق صناعي بمجمع الحديد الصلب في مصراتة، وفق بيان للشركة الليبية للحديد والصلب. وأشار بيان الشركة إلى أن الحادث وقع بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى بمصنع الاختزال المباشر.

– وفاة رجل إطفاء أصيب في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة

– 6 مصابين في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة

– السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب

ونوهت بنقل العاملين عمران مصطفى القاضي، ورافندير شارما (هندي الجنسي)، وعلي أحمد شلغوم، ومحمد الطاهر إبراهيم (نيجيري الجنسية) إلى مستشفيات مدينة مصراتة لتلقي العلاج. كما جرى « نقل كلٍ من أحمد سالم بن سعود، وسالم أبوبكر الكولاص إلى مستشفى الحروق بطرابلس».

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب في 20 أكتوبر السيطرة على حريق شبّ بالمحول 10 كيلو فولت بالمجمع الصناعي، وذكرت الشركة أن «الحريق لم يسبب أية خسائر بشرية بين العاملين».