مصراتة.. وفاة رجل إطفاء أصيب بحريق مجمع الحديد والصلب

توفي رجل إطفاء متأثرا جروح خطيرة أصيب بها خلال إخماد حريق شب بأحد وحدات الإنتاج بمجمع الحديد والصلب في مصراتة أمس السبت.

قال الشركة الليبية للحديد والصلب في بيان، إن “شهيد الواجب، رجل الإطفاء أحمد سالم بن سعود ينتقل إلى الرفيق الأعلى إثر الحريق الصناعي الذي شب بالوحدة الأولى للاختزال المباشر صباح الأمس. وهو يكافح ألسنة اللهب مقبلا غير مدبر”.

يشار إلى أن الحريق الذي وقع بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى بمصنع الاختزال المباشر، أصيب على إثره 6 أشخاص بجروح متفاوتة.

وذكرت الشركة أنه تم نقل العاملين عمران مصطفى القاضي، ورافندير شارما (هندي الجنسي)، وعلي أحمد شلغوم، ومحمد الطاهر إبراهيم (نيجيري الجنسية) إلى مستشفيات مدينة مصراتة لتلقي العلاج. كما جرى نقل كلٍ من أحمد سالم بن سعود (قبل الإعلان عن وفاته في وقت لاحق)، وسالم أبوبكر الكولاص إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب في 20 أكتوبر السيطرة على حريق شبّ بالمحول 10 كيلو فولت بالمجمع الصناعي.