المنقوش: أتمنى لوزير الخارجية الكويتي كامل التوفيق

شددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة ” نجلاء المنقوش ” ووزير خارجية الكويت الشيخ ” سالم عبدالله الجابر الصباح ” على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية دعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما السبت على هامش أعمال القمة العربية المزمع انعقادها يوم الثلاثاء المقبل وفقا لما نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

وأكد الجانبان حرصهما وتطلعهما للتعاون والعمل معاً؛ لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بما يلبي طموح الشعبين الشقيقين، بحسب البيان.

وقدمت ” المنقوش ” تهانيها للوزير الكويتي بتسلمه منصب وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة متمنية له كامل التوفيق.