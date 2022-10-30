المقريف يتفقد مشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي

تفقد وَزِير التّربية والتّعليم موسى المقريف سَير العمل بمشروعات التّعليم، بمُراقبات التّربية والتّعليم بمنطقة الهلال النفطي.

وبين المكتب الإعلامي وزارة التعليم أن الوزير وجه خلال لقائه مع مُديري الشركات المُنفذة، بضرورة تسريع وتِيرة العمل لما يمثله اِستكمال هذه المشروعات من حَلْحَلَة لمُختنقات التّعليم ومُعالجة الاِكتظاظ الطلابي.

وأوضَح مُديري الشركات للوزير أن نسب الإنجاز في هذه المشروعات تتراوح بين 75 – 80%، مؤكِّدين أنه سيتم الاِنتهاء من تنفيذ هذه المشروعات خِلال الفترة القريبة القادمة.