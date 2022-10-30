لبحث المسائل السياسية والثقافية.. باثيلي في منزل المشري

العنوان-طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، إنه تبادل وجهات النظر في عديد المسائل السياسية والثقافية مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، الذي زاره في منزله بطرابلس.

وأضاف المشري في تغريدة له عبر تويتر: “سعدت بزيارة السيد عبد الله باثيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر إقامتنا في طرابلس، وكان الحديث شيّقا تبادلنا فيه وجهات النظر في العديد من المسائل السياسية والثقافية، بالإضافة إلى تجربة المبعوث في هذه المجالات”.

وأشار المشري إلى أن المباحثات تطرقت إلى المشاكل التي عانت وتعاني منها دول أفريقيا، حيث أكدا أن المشاكل يمكن حلحلتها بجهود وتعاون حكماء القارة، وأن الحلول لهذه الأزمات لن تتحقق إلا بتكاثف جميع دولها.