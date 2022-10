العرفي: باتيلي يسعى للبحث عن حكومة جديدة تستطيع الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه يجب تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن المبعوث الجديد لليبيا “عبد الله باتيلي” يسعى للبحث عن حل جديد وحكومة جديدة تستطيع الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بعد توحيد المؤسسات.

وبيّن أنه “بعد خروج الدبيبة رفقة عادل جمعة ووليد اللافي مع معمر الضاوي أيقنت أن الولاءات للمال وليس لليبيا”.

ورأى أن الدبيبة شيخ الفساد وشراء الذمم ويوظف في المرتزقة سواء كانوا أجانب أو ليبيين لا فرق.

كما اعتبر أن الدبيبة باع البلاد بأرخص ثمن في سبيل بقائه في السلطة ولا تهمه مصلحة ليبيا، مؤكداً أنه متشبث بالسلطة ويرى في نفسه الإنسان المفكر وأنه على صواب.

وأكد في ختام حديثه أنه سيتم المطالبة بمعاقبة كل المعرقلين للعملية السياسية وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

