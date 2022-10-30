عقيلة صالح يبحث مع مبعوث ماكرون الوضع السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، الوضع السياسي في ليبيا.

وقالت السفارة الفرنسية، اليوم الأحد، في تغريدة عبر تويتر، إن المحادثات ركزت على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا.

يذكر أن المبعوث الفرنسي بحث في سبتمبر الماضي مع، المستشار عقيلة صالح، القاعدة الدستورية والانتخابات.

وفي السياق، أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، التزام المجلس الرئاسي بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.

جاء ذلك، خلال لقائه، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير.

وتناول اللقاء، بحسب مكتب المنفي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله جمهورية فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.