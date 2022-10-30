بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 30 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 30 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر للسحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم، ودرجات الحرارة تميل للانخفاض.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتي سرت وجنوبها، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وظهور ضباب أثناء فترة الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على اغلب مناطق الساحل مع سقوط أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية، خاصة على أقصى الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-24)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-27)مْ.