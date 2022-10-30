البعثة الأممية تسأل الليبيين عن أثر انتشار السلاح عليهم

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سؤالا على المواطنين الليبيين حول أثر انتشار السلاح في ليبيا عليهم وعلى أسرهم وأبنائهم. وعبرت في تغريدة لها بموقع «تويتر» بمناسبة أسبوع نزع السلاح عن رغبتها في أن تسمع من الجميع في ليبيا عن أثر السلاح عليهم، وقالت في سؤالين موجهين للمواطنين: كيف أثر انتشار السلاح في ليبيا عليك شخصيا وعلى عائلتك؟ ومن أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «بوابة أفريقيا للأنباء» أمس.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد قال في جلسة أمام مجلس الأمن إنه رغم الانخفاض الملحوظ في تحشيد المجموعات المسلحة والاشتباكات فيما بينها، لكن هناك عدة تقارير عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق. وقد أدى الاقتتال بين المجموعات المسلحة في الزاوية غرب طرابلس في 25 من سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى محاصرة عشرات العائلات لعدة ساعات، وخلّف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى من المدنيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.