الدرقاش: أردوغان سيعيد تركيا إلى الإسلام من جديد رغم خيانة العرب

قال مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن سبب مافيه تركيا من علمانية وبعد عن الدين هي تعاليم أتاتورك الذي اتخذ من خيانة العرب للدولة العثمانية مبرراً للانسلاخ عن الاسلام بحجة أنه دين العرب، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا إن من يقود تركيا اليوم ورث دولةً علمانية يحاول العودة بها إلى الاسلام من جديد وهو يخوض حرباً سياسية وثقافية ضروس لاستعادة الهوية الاسلامية وقد استطاع النجاح في نواحي عدة منها رفع الحظر عن الحجاب وعن التعليم الديني وأمور كثيرة أخرى ولا شك لازال أمامه الكثير للتغيير، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع: “لا يمكن مقارنة هذه التجربة بتجربة آل سعود الذين ورثوا بلاد الحرمين يلتزم أهلها بالدين بشكل يقل نظيره في العالم الاسلامي فماذا فعلوا بهذه البلاد؟” على حد تعبيره.