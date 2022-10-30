المبعوث الفرنسي يلتقي صالح والمنقوش وباتيلي

التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وبينت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن المبعوث الفرنسي ورئيس مجلس النواب بحثا الوضع السياسي في ليبيا، وضرورة استكمال الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وبحث المبعوث الفرنسي مع وزيرة الخارجية مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

كما بحث المبعوث الفرنسي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا في طرابلس الدعم الكامل للوساطة الأممية وجرى التأكيد على أن الأولوية لسيادة ليبيا، وأهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.