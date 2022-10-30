المستشار صالح والمبعوث الفرنسي يبحثان الوضع السياسي في ليبيا

العنوان-طبرق

بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي في ليبيا.

وأوضحت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن المحادثات ركزت على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا.

يشار إلى أن المبعوث الفرنسي بحث في سبتمبر الماضي مع، المستشار عقيلة صالح، القاعدة الدستورية والانتخابات.

ونقلت السفارة الفرنسية حينها تأكيد المبعوث الفرنسي أولوية سيادة ليبيا، وأهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعًا وفق رغبة الليبيين.