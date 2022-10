الشركسي: القوة الفاعلة هي القوة المجرمة التي تعتبر الشعب ومؤسساته ملك يمين لها

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن العديد يشتم ويسب الطبقة السياسية، وهو بالفعل أمر منطقي في ظل تشرذم البلد، ولكن السؤال من الذي يسرق الأموال بالملايين ويقوم بتهريب البشر والبنزين ويبتز الدولة ويُخضع مؤسساتها ويُرعب المسؤوليين بقوة السلاح المليشيات أم السياسين؟.

الشركسي تساءل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “من الذي يحتضن المرتزقة ويستخدمهم ويوفر لهم المعسكرات المليشيات أم السياسين؟”.

وأشار إلى أنه من يملك القرار هم من يسمون أنفسهم بالقوة الفاعلة، هم اللصوص الأكثر خطراً من السياسين، يقتلون ويختلسون ويسرقون ويبتزون الدولة وإذا تدهور الوضع شتموا مع الشعب السياسين وكأنهم ليسوا السبب.

وأكد أن القوة الفاعلة هي القوة المجرمة التي تعتبر الشعب ومؤسساته ملك يمين لها بمنطق أنّهم قانوا بالتضحية، هؤلاء هم القوة التي يجب ابطال مفعولها إنّ كان الجميع يريد دولة بحسب قوله.

