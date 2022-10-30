تقرير: ليبيا تتجه لتحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013م

نشر موقع “مييس” المتخصص في متابعة تطورات النفط، تقرير قال فيه إن ليبيا تتجه لتحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013م.

ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن تصل إيرادات إنتاج النفط الخام في ليبيا، إلى نحو 37 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36%، مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار.

وذكر التقرير أن إنتاج النفط في ليبيا، كان يجب أن يكون أعلى من ذلك بكثير، لولا غلق حقول النفط لدوافع سياسية لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن غلق الحقول إلى توقف إنتاج مئات الآلاف من البراميل يوميًا، عندما كانت أسعار النفط عند مستويات الذروة.