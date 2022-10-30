الارصاد: انخفاض للحرارة وامطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية بهذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 30/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تميل للانخفاض خاصة أثناء الليل والصباح الباكر حيث تسجل الحرارة القصوى أثناء النهار مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (19 )مْ على مناطق الجبل الاخضر.

ووفقا للتقرير تتكاثرالسحب هذا اليوم على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من (الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها – مناطق الخليج والجبل الاخضر حتى اقصى الساحل الشرقى) تصحبها بعض الخلايا الرعدية، و تقل فاعلية السحب من يوم الغد ويبقى تاثيرها على اقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أثناء فترة الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

والله اعلـــــــــــم.