أبو راص: العملية السياسية في ليبيا تحتاج إلى الترميم

رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن العملية السياسية في ليبيا بحاجة لترميم بعد الفساد الذي شاب التسويات التي لم تحقق سوى مصالح نفعية لأطراف معينة.

وقالت أبو راص، في تصريحات صحفية: “قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا ومباركة تعيين باثيلي من أعضاء مجلس الأمن يسمح بتجديد العملية السياسية، فهي بحاجة لترميم بعد الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية والجمود الذي لحق بالمشهد السياسي”.

وأضافت “قرار مجلس الأمن بمثابة وضع حد للنزاع الحاصل بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وهناك دول تحاول تعطيل تدفق النفط من ليبيا ومساهمتها في حلّ أزمة الغاز والاستحواذ على مصالح وإرادة ليبيا”.

وتابعت “الأوضاع الراهنة تحتاج إلى تسوية سياسية شاملة تتوحّد من خلالها الرؤية الوطنية لتسوية الصراع، يجب تنظيم سياسات واستراتيجيات توحيد ليبيا وفق ترتيبات تضمن التغيير الآمن وسلامة المواطنين والحفاظ على أهمية انتقال السلطة بشكل سلمي.

وأشارت إلى أنه يجب تحقيق إرادة الشعب في تقرير حقه كمواطن ديمقراطي يسهم في استدامة السلام على كافة المستويات.