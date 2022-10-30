الشؤون الاجتماعية تشارك في اجتماع برنامج الغذاء العالمي بتونس

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع برنامج الغذاء العالمي الذي عقد بتونس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه جرى خلال الاجتماع الذي نظمه مكتب برنامج الغذاء العالمي مناقشة الإطار القانوني للاتفاقيات التي يعتزم برنامج الأغدية العالمي توقيعها من الجهات الوطنية لأجل تعزيز أفاق التعاون بين الجانبين .

وتناول الاجتماع مدى إمكانية استفادة مؤسسات الدولة الليبية من برنامج الأغدية العالمي فيما يتعلق بالمساعدة الفنية في إعداد استراتيجية ليبية متعلقة بالتغذية المدرسية ومكافحة التصحر وتأثير المناخ على الزارعة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعمل برنامج الغذاء العالمي بليبيا.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب التعاون الفني بوزارة الشؤون الاجتماعية حافظ عبد القادر وإدارة القانون الدولي والمعاهدات وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وموظفي المكتب القانوني لبرنامج الاغذية العالمي.