ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن قرار المجتمع الدولي صائب لأن ليبيا بحاجة إلى حكومة قوية تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي للتجهز لانتخابات عامة برلمانية ورئاسية.

بن شرادة قال في تصريح لشبكة “لام” إنه لا يمكن إجراء أي انتخابات في حال انقسام السلطات التنفيذية فهناك حاجة لوزارة داخلية واحدة تؤمن الصندوق في منطقة راس اجدير وامساعد وغات.

وأضاف “لا زلنا ننتظر ماهي وسائل ضغط المجتمع الدولي لتطبيق هذا القرار”.

The post بن شرادة: لا يمكن إجراء أي انتخابات في حال انقسام السلطات التنفيذية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية