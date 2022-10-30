الفارسي: الشارع الليبي محتقن ويتجه للثورة

الوطن| رصد

قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور يوسف الفارسي، إن الشارع الليبي يعيش حالة من الاحتقان الشديد نظرا لتردي مستوى المعيشة وضعف دخول المواطنين.

وأضاف الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الأوضاع في ليبيا تعاني من شلل تام على كافة الأصعدة، معتبرا أن الضعف السياسي والاقتصادي والتنافس على السلطة وإهمال سيادة البلد فضلا عن تحسين ظروف المعيشة، أدى إلى الجمود والشلل التام أمام الأزمات العالمية التي لم تكن ليبيا منها استثناء، وهذا زاد من مطامع بعض الدول التي تنتهك سيادة ليبيا بشكل يومي.

وأكد الفارسي أن الشعب الليبي أصبح محبطا ويفكر في قوت يومه، بعد أن يأس في التغيير السياسي والاستقرار، وأن العجز عن توفير احتياجاته مع هذه الأزمات الاقتصادية المتتالية سيدفعه للخروج والثورة على كل الأوضاع.

وأشار إلى أن الجهود الأممية والاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة على تشكيل حكومة ثالثة سيشجع الناس على النزول إلى الشارع، لعلمهم أن من في السلطة لم يعد يجد دعما دوليا لبقائه وبالتالي لن يدعموه في حالة القمع والانتهاكات.