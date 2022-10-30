الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة أن تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة أثناء الليل والصباح الباكر حيث تسجل الحرارة القصوى أثناء النهار مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (19 )مْ على مناطق الجبل الاخضر.

وأوضح المركز في تقريره أن هناك احتمالية لتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من (الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها – مناطق الخليج والجبل الاخضر حتى اقصى الساحل الشرقى) تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

وأشار المركز إلى أن فاعلية السحب ستقل من يوم الغد ويبقى تاثيرها على اقصى الساحل الشرقي، مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.