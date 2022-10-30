حملة توعية موسعة بالخمس استعداداً لانتخاب المجلس البلدي

أطلقت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية حملة توعية موسّعة داخل بلدية الخمس لتحفيز المواطنين على المشاركة الانتخابية والمبادرة بالتسجيل في منظومة سجل الناخبين.

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن الحملة انطلقت يوم أمس السبت بعنوان (الخيمة الانتخابية) بالتعاون مع اللجنة الفرعية وعدد من المؤسسات المجتمعية ومنتسبي الحركة الكشفية.

وتضمّنت الحملة توزيع مطويات تحفيزية توضّح خطوات التسجيل وشروح مباشرة تحفز الموطنين على المشاركة في الانتخابات.

كما تضمنت الحملة تنصيب خيمة انتخابية أُرسلت من خلالها اللجنة المركزية عديد الرسائل التوعوية عن أهمية دور المواطن في إرساء الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة المحلية فضلاً عن تعريفه بأهمية مشاركته في انتخاب مجلس بلدي جديد بعيداً عن الجهوية والمناطقية إضافة إلى تعريف المواطنين بكيفية التسجيل وخطواته .

وكانت اللجنة المركزية قد أعلنت بدء انطلاق العملية الانتخابية ببلدية الخمس وفتح سجل الناخبين والمترشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة.

وشارك في الحملة نائب رئيس اللجنة المركزية وعدد من مدراء المكاتب في أغلب التقاطعات المرورية الرئيسية بالبلدية.