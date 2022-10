ميراج نيوز: ممثلي 7 دول يؤكدون ضورة العمل مع باتيلي لتحقيق الانتخابات

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن عقد اجتماع ضم مسؤولين كبار ممثلين لمصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة لمناقشة أوضاع ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع “ميراج نيوز” الإخباري الأسترالي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن تشديد هؤلاء على الحاجة إلى دعم دولي موحد إلى ليبيا للتغلب على المأزق السياسي الحالي، مع ترحيبهم بتعيين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وبحسب التقرير، جدد المسؤولون دعمهم لعملية ميسرة من قبل الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية تمكن ليبيا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة مشاركة القادة الليبيين بشكل بناء معا وتجنب الإجراءات التي من شأنها إحداث انقسامات.

ووفقًا للتقرير، أكد المسؤولون ضرورة العمل مع باتيلي لبناء الثقة وإعادة إرساء توافق في الآراء بشأن المسار إلى الأمام في أقرب وقت ممكن، مع أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي وتقديم مستقبل يتم فيه توزيع الفرص والموارد بشكل عادل للجميع.

ترجمة المرصد – خاص

