المشير حفتر يتفقد مشاريع غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي

الوطن|رصد

قام القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بجولة في شوارع مدينة بنغازي لتفقد الأعمال والمشاريع التي تقوم غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي بتنفيذها داخل المدينة.

وفي جولة المشير حفتر صباح اليوم رفقة وكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم، أثنى على عمل الشركات والغرفة، مشددًا على ضرورة الإنجاز في الوقت المحدد وبالمواصفات العالمية التي تليق بالمدينة وسكانها الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً للوطن.

واطلع القائد العام على العمل المقام في كافة المواقع، مشيدًا بدور الشركات المحلية التي يجب أن تعمل بكل وطنية لتأكد بأنها قادرة على بناء الوطن و إعادة إعمار المدن و تزينها بالشكل المطلوب.

و من منطلق المقوله الشهيره للقائد العام “بيد نقاتل وباليد الأخرى نبني الوطن”، فإن غرفة الطوارئ والتنظيم عازمة على الاستمرار للوصول إلى وطن يليق بما قدمه أبناءه.