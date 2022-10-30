حرس المنشآت النفطية يُحذر من محاولة إغلاق خطوط النفط داخل حدوده الإدارية

حذّر الفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية من محاولة إغلاق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو القيام بأي عمل ضد هذه المنشآت داخل الحدود الإدارية التابعة له.

وأكد الفرع في بيان له أنّه سيتصدى لذلك رغم ضعف الإمكانيات، وقال إنه يقدر ويحترم من يطالب بحقوقه ويدعوه إلى المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية بعيدا عن قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه مع فرع الجنوب الغربي، وأنّ مهمته هي حراسة وحماية المنشآت النفطية في كامل ليبيا، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تحتاج إلى تظافر جميع الجهود.

وأعرب جهاز حرس المنشآت النفطية عن رفضه لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها، وأكد أنه لن يسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الليبيين.