نرفض محاولات وقف العمل أو إيقاف إمدادات النفط والغاز

أخبارليبيا24

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية رفضه لمحاولات وقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك” أنه لن يسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي.

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرع الجنوب الغربي بالجهاز وإن الجهاز مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا.

وتابع الجهاز في بيانه :”نحن في مرحلة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج إلى تضافر الجميع في صف واحد”.

وكان فرع الجنوب الغربي بالجهاز أصدر بيانًا أكد فيها احترام من يطالب بحقوقه داعيًا إلى المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية بعيد كل البعد عن قوت الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد.