مبعوث ماكرون يبحث مع باثيلي دعم إجراء الانتخابات الليبية في “أسرع وقت”

العنوان-طرابلس

بحث المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، في طرابلس آخر تطورات الأوضاع الليبية، حيث أكد مبعوث ماكرون الدعم الفرنسي الكامل للوساطة الأممية.

ونقلت السفارة الفرنسية عن المبعوث قوله: “إن الأولوية لسيادة ليبيا”، مشددا على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي في ليبيا.

وأوضحت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن المحادثات ركزت على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا.