الرئاسي يرحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الممدد لعمل البعثة الأممية

ليبيا – رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 في الـ28 من أكتوبر الجاري لتمديد مهمة البعثة الأممية حتى الـ31 من ذات الشهر عام 2023.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، تحدث عن دعوة الأطراف الليبية كافة لإعلاء مصلحة الوطن ووضعها فوق كل الاعتبارات والتعاون مع البعثة لاستكمال مقررات الحوار، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار السياسي.

وبحسب البيان، تم الإشارة لإنهاء المراحل الانتقالية وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات تحقيقًا لخطوات استكمال بناء الدولة الديموقراطية المدني وجعلها واقعًا معاشًا في ليبيا.

