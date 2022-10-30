المشير حفتر يتفقد أعمال غرفة طواريء وتنظيم بنغازي

أخبارليبيا24

أجرى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد جولة تفقدية لشوارع مدينة بنغازي بعد الأعمال الأخيرة التي تشهدها المدينة من صيانة وترميم.

وتفقد المشير حفتر رفقة رئيس غرفة طواريء وتنظيم بنغازي فرج اقعيم ووير المالية أسامة حماد الأعمال والمشاريع التي تقوم الغرفة داخل المدينة.

وتشهد مدينة بنغازي الفترة الأخيرة أعمال واسعة من صيانة الطرقات والشوارع والأرصفة والحدائق وتوسعة لبعض الطرق والمسارات وإعادة ترميم الشوارع المتضررة.

وتشرف على هذه الأعمال غرفة طواريء وتنظيم بنغازي برئاسة فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.