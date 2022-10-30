المقري: صفقة الدبيبة لشراء البيرقدار التركية إعلان حرب على القوات المسلحة

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في اليونان، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وصل لرئاسة حكومة ما بعد السراج وفق عملية مغشوشة، وبدفع أموال سياسية فاسدة، سوف يؤنب ضمير من زكاه من مجلس النواب في كرنفال مضحوك على الشعب الليبي، ومن استلم ألوف الدولارات في جنيف بلجنة 73 لأجل دق مسمار في نعش الوطن، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا إنه بتوقيع الدبيبة لهذه الاتفاقيات التركية بمافيها الطائرة المسيرة المقاتلة بيرقدار (اقنجي) يعلن الحرب على القوات المسلحة العربية الليبية ويحول الشعب الليبي إلى نعوش يدفنون أحياء في سبيل إن يستوزر في قمة السلطة التنفيذية التي اشتراها بالمال الفاسد دون أي قيم أخلاقية، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: “لسان حاله يقول: بعدما فشلت معي كل المحاولات بشراء الذمم، ما علي الا حالة واحدة تمكين. تركيا بدعم حكومتي الميليشياوية بالمدرعات والطائرات المسيرة التي ستكون امامي في قتل الليبين الرافضين لحكومتي، حتى وإن استقال أغلب أعضائها ممن لاتعجبهم صورة الدنقة، وهو يقبل مناكب أردوغان الاهوج ومن هذا المنطلق غير مقبول أن يستمر النفط والغاز في الضخ ليصب في الأخير في حساب البنك التركي ويكون الثمن صواريخ “بير قدار أقينجي تيها” تنهمر على الليبين الكادحين فاللعنة والعار تلحق كل من ذل وتخاذل يوم الزحف المقدس لتحرير الأرض الطاهرة والمدن والقواعد الجوية والبحرية الليبية التي تدنس من قبل العساكر الأتراك ومرتزقتهم الإرهابيين”.