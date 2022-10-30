مبعوث ماكرون يبحث مع الدبيبة الأوضاع السياسية في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، في طرابلس آخر تطورات الأوضاع الليبية، وذلك بحضور السفير الفرنسي، مصطفى المهراج.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها، أن اللقاء بحث أولوية الأمن وسيادة استقرار ليبيا.

وأوضحت السفارة أن اللقاء بحث وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل سريع وفق رغبة الليبيين.

وفي وقت سابق بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي في ليبيا.

وأوضحت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن المحادثات ركزت على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا.