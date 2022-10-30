باشاغا يبحث مع الحبري تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني

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بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، والمحافظ المكلف علي الحبري، اليوم الأحد تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

واطلع الحبري خلال اللقاء في مقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بحضور ورئيس هيئة الرقابة الادارية عبدالسلام الحاسي على خطة الحكومة لتنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية وسبل تمويلها.

وتطرق المحافظ إلى قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بوضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشدد الجميع على دور هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها في مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة في مختلف المدن الليبية.