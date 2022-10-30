حاصدة الذهب.. المصرية فاطمة عمر تتحدث عن الإنجاز الإفريقي

وصفت فاطمة عمر لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” فوزها بثمان ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 67 كجم ببطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال، بأنه فوز ثمين وتحقق بعد صعوبات بالغة وتحديات كبيرة.

* فاطمة عمر حلت في المركز الأول بعد رفع 123 كجم تليها اللاعبة النيجيرية لوسي ايجيك برفع وزن 122 كجم ثم المصرية جيهان عبد العزيز غريب التي رفعت وزن 107 كجم.

* بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

* تشارك في البطولة 24 دولة هي (الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الفلبين، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا) بجانب مصر المستضيفة.

وعن فوزها بهذا العدد من الميداليات، قالت فاطمة عمر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن أهم ما في هذا الفوز هو أنها أخذت بثأرها من اللاعبة النيجيرية التي كانت قد تفوقت عليها في أولمبياد طوكيو 2020 باليابان.

وأكدت فاطمة أنها ستجتهد فأكثر وتواصل استعداداتها من أجل استمرار تفوقها في أولمبياد باريس 2024.

وشددت على أن ما حققته من ميداليات ببطولة إفريقيا المفتوحة جاء برغم معاناتها من إصابات شديدة، مشيرة إلى أنها كانت تتحدى الإصابات قبل الأرقام في تلك البطولة، مشددة على أنها ستسعى لتحقيق أرقام أكبر.

وأوضحت أنها تستعد لبطولة العالم لرفع الأثقال المقررة العام المقبل وأنها ستعمل على تحقيق الذهب خلالها، مؤكدة أنها تهدي فوزها وما تحققه من أرقان قياسية إلى الجمهور المصري الذي يشجعها دائما ويلقبها بالأسطورة وهو الأمر الذي يسعدها كثيرا.

وتوجهت فاطمة بالشكر لكل من ساندها ووفر لها الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن فاطمة عمر تعتبر أبرز رباعة مصرية في تاريخ رياضة رفع الأثقال البارالمبي، لكونها لم تغب عن منصة التتويج بالألعاب البارالمبية منذ سيدني 2000 وحتى طوكيو 2020.