الشحومي لـ«بوابة إفريقيا»: الوضع الاقتصادي يعاني حالة من التورم في الإنفاق

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 October, 2022

وصف الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي وأستاذ التمويل بجامعة نوتنغهام ترنت الدكتور سليمان الشحومي، الوضع الاقتصادي في ليبيا بأنه يعاني “حالة من التورم في الإنفاق يصاحبه فساد منظم ومنتشر في عروق الاقتصاد”.

وقال الشحومي، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “الاقتصاد الليبي يدار من قبل حكومة ومؤسسات حكومية لا تقيم وزناً للقانون ولا تقدر مسؤولياتها الوطنية، والمواطن بين اليأس من واقع اقتصادي منهار ورجاء في غداً أفضل واقتصاد ينعم فيه بأبسط متطلبات العيش الكريم”.

وأشار الشحومي، إلى أن الاوضاع الاقتصادية تسير بدون تنظيم واعتمادا على المواقف والمتغيرات السياسية المحلية والدولية المتدخلة بعمق في المسألة الليبية، قائلا “لولا تدفق النفط لكان الغطاء كشف عن الجميع ولنهار السقف على الجميع، ما يحدث هو محاولة إنقاذ المريض من الموت الاقتصادي لا أكثر ولا أقل، وتبقى ليبيا في انتظار مخرج اقتصادي وسياسي ومؤسساتي”.