ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن القمة العربية في الجزائر لن تخرج بأي قرارات أو حلول ملزمة بل مجرد توصيات كالاجتماعات واللقاءات السابقة المتعلقة بالشأن الليبي، لأن مصالح وروئ الدول بخصوص الشأن الليبي متناقضة ومختلفة.

عمران أشارت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “أما فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية فالبعثة وبعض الدول تقود تيار الذهاب نحو حكومة موحدة وقد تكون هجينًا بين الحكومتين الحاليتين، لكن لن يكون هناك قرارات بعينها ضد حكومة الدبيبة لأنها طرف أساسي في المشهد ولها داعمون”.

وأكدت أنه لن تأتي هذه القمة بجديد بل ستؤكد على ما صدر من مجلس الأمن من ضرورة التوافق على أساس دستوري وتعزيز المصالحة الوطنية عبر حوار شامل بين الأطراف السيادية، وغيرها في تكرار متكرر لنتائج الاجتماعات السابقة”.

Shares

The post عمران: القمة العربية في الجزائر لن تخرج بأي قرارات أو حلول ملزمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية