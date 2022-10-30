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عمران: قرار الدبيبة بمنح أبناء الليبيات حقوق المواطنة يفتح الباب لتمتعهم بمنحة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قالت عضو الهيئة التأسيسية للدستور نادية عمران، إن قرار عبدالحميد الدبيبة بمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنة يفتح الباب لتمتعهم بمنحة الزوجة والأبناء.

وأشارت عمران في تصريحات صحفية، إلى إن قرار الدبيبة دعاية سياسية من الحكومتين المتصارعتين على السلطة التنفيذية في ليبيا، لافتة إلى أن القرار حدد تمتعهم بخدمات بعينها، كالتعليم والعلاج، لكنه أشار إلى إمكانية أن يشمل حقوقاً أخرى.

وأضافت عمران أن البعض قد يطعن في هذا القرار، لأن هناك حقوقاً لا تمنح إلا بعد الحصول على الجنسية الليبية، لافتة إلى أن منح الجنسية في هذا الوضع الهش الذي تعيشه ليبيا ومؤسساتها، قد ينجم عنه إشكاليات عدة.

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منصة السبق الإعلامية

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