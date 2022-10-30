الدبيبة يؤكد الإعلان عن الاستعلام الوطني..فما هو هذا المشروع؟

أخبارليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تشكيل لجنة علمية مختصة للإشراف على إجراء الاستعلام الوطني.

وأوضح الدبيبة في تغريدة له عبر “تويتر” أن المشروع يستمع لأصوات الليبيين وقرارهم حول خارطة الطريق السياسية نحو الانتخابات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المشروع يسهم كذلك في عرض النتائج على الشعب الليبي بكل شفافية وأمانة.

وذكر الدبيبة أنه يشرف على المشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العامة للعلومات والشركة القابضة للاتصالات.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنه سيتم إجراء الاستعلام وفق أحدث المعايير التقنية والعلمية المعيارية

وأفاد الدبيبة أنه تم تشكيل لجنة من الخبر والمختصين تتولى مهمة إجراء الاستعلام الوطني، وستعرض نتائج الاستعلام الوطني على الشعب الليبي بكل شفافية