الحويج يناقش في الجزائر إمكانية تفعيل تجارة العبور مع دول الجوار

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب في الجزائر، تحضيرًا للملف الاقتصادي لأعمال القمة العربية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “الاجتماع ناقش إقامة الاتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ووضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي”.

وأضاف البيان “الاجتماع ناقش أيضًا استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، كما بحث الحويج على هامش الاجتماع مع عدد من الوزراء العرب، إمكانية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة التي تربط ليبيا مع دول الجوار”.