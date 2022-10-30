فوزي عمار: على الليبيين الالتفاف حول حل يفضي لإجراء الانتخابات

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 October, 2022

رأى أمين المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية فوزي عمار، أن خروج قرار مجلس الأمن رقم (2656) حول ليبيا، يعد بمثابة انتصار للأمة الليبية في حد ذاته خلال هذه الظروف.

وقال فوزي عمار في ورقة تحليلية خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منها، إن “قرار مجلس الأمن كان متوقعا للمتابعين خاصة حرص الإدارة الأمريكية على إعادة طرح آلية توزيع عوائد النفط والتي أسماها الأمريكان (آلية مستفيد) تخصص من خلالها الأموال فقط للمرتبات ودعم الغذاء والمحروقات…”.

وشدد فوزي عمار، على ضرورة أن يلتف الليبيون حول حل يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية في ليبيا، مشيرا إلى أن الحل الليبي يستوجب تحقيق معادلة بين اللاعبين الفاعلين الليبيين والدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي مع الدول الكبرى.

يشار إلى أن القرار رقم 2656 للعام 2022 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 9173، المنعقدة في 28 أكتوبر 2022 بشأن ليبيا، نص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023، كما رحب بتعيين عبدالله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما نص القرار على أهمية تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل (S / 2021/716)، بما في ذلك عن طريق تعزيز استخدام الاتصالات الاستراتيجية لدعم أنشطة البعثة، مكررا طلبه أن تستكشف البعثة، عند تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي، جميع السبل لزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد الموجودة، من خلال تحديد الأولويات وإعادة تشكيل المهام والموارد، حسب الحاجة وعند الاقتضاء…