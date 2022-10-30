الحداد يمثل ليبيا في اجتماع مبادرة «5+5 الأوروبية – المغاربية» بالرباط

شارك رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد، والوفد المرافق له، في الاجتماع الـ14 لقادة أركان جيوش دول مبادرة «5+5 دفاع الأوروبية المغاربية»، الذي عُقِد في مدينة الرباط بالمغرب صباح الخميس الماضي.

وتضم المبادرة دول المغرب العربي الخمس: الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، بالإضافة إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

تعزيز التعاون المشترك ومكافحة الهجرة

وقالت رئاسة الأركان العامة إن الفريق محمد الحداد أكد في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تعزيز واستمرار التعاون المشترك بين دول المبادرة في كل المجالات، خصوصًا دعم الجهود المبذولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.

– بدء الاجتماع العاشر لقادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» بطرابلس

– بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس

كما شدد الحداد على ضرورة دعم جهود «المركز الأورو ـ مغاربي في البحوث والدراسات الاستراتيجية»، وتأكيد أهمية تبادل الخبرات في مجالات البيئة والتغيُّر المناخي والتعامل مع الأزمات والكوراث، وأشارت رئاسة الأركان إلى أن المشاركين في اجتماع الرباط أكدوا في بيان مشترك «أهمية تعزيز الأمن في منطقة غرب المتوسط، واستمرار دعم مبادرة 5+5 دفاع».

الفريق محمد الحداد رفقة قادة أركان جيوش دول مبادرة «5+5 دفاع» الذين اجتمعوا في الرباط، الخميس 27 أكتوبر 2022.(رئاسة الأركان العامة)

الفريق محمد الحداد رفقة قادة أركان جيوش دول مبادرة «5+5 دفاع» الذين اجتمعوا في الرباط، الخميس 27 أكتوبر 2022.(رئاسة الأركان العامة)

الفريق محمد الحداد خلال استقباله عند مشاركته في اجتماع قادة أركان جيوش دول مبادرة «5+5 دفاع» في الرباط، الخميس 27 أكتوبر 2022.(رئاسة الأركان العامة)

مشاركة الفريق محمد الحداد في اجتماع قادة أركان جيوش دول مبادرة «5+5 دفاع» بالرباط، الخميس 27 أكتوبر 2022.(رئاسة الأركان العامة)