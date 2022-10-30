اللافي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا

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استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأحد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، اللذان نقلا تحيات الرئيس ايمانويل ماكرون للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، وأكدا استمرار دعم فرنسا لليبيا حتى تصل لمرحلة الاستقرار الشامل بانتخاب رئيس يقود البلاد الى بر الامان.

ورحب الافي بالسفير، متمنيًا له التوفيق في المهمة المكلف بها في ليبيا، وابلغه تحيات المجلس الرئاسي والشعب الليبي للرئيس ماكرون ،وأشاد بالعلاقات الليبية الفرنسية على مختلف الأصعدة ودعمها للعملية السياسية من خلال لقاءات الحوار بين الأطراف الليبية لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد اللافي التزام المجلس الرئاسي باستمرار العمل في ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول بليبيا لإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها الأطراف السياسية،

واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي أن قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرًا تمديد عمل البعثة في ليبيا، إعادة للحياة السياسية في الملف الليبي بعد حالة الجمود التي أصابته خلال الأشهر الماضية.

وتناول اللقاء أيضًا أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الهجرة غير الشرعية على ليبيا، وأوروبا والتأكيد على الحد منها بتامين الجنوب الليبي، بالتعاون مع دول الطوق، مؤكدًا علي دور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.

من جهته، أكد المبعوث الفرنسي على اهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول ، إلى حل سياسي يساهم في اجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية.