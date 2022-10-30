النائب العام يوقف سيالة على ذمة قضايا فساد مالي وإداري

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كشفت مصادر متطابقة اليوم الأحد أن النائب العام آمر بحبس وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني السابقة محمد سيالة على ذمة قضايا فساد مالي.

وأوضحت المصادر أن حبس سيالة جاء بعد استجوابه صباح اليوم بالمكتب، لاتهامه بقضايا فساد مالي تتعلق بنفقات إنشاء و صيانة السفارات.

واشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير السابق متهم كذلك في قضايا تجاوزات إدارية ومالية جسيمة في الداخل و الخارج .

وذكرت أنه تم إبلاغ سيالة الأسبوع الماضي بأنه مطلوب بعد عودته من الخارج عبر مطار معيتيقة رفقة النائب أيمن سيف النصر و عضو الرئاسي عبدالله اللافي.

ونفت المصادر الأخبار والشائعات التي تتحدث عن اختطاف وزير الخارحية السابق، مؤكدة أنه موقوف وهو بصحة جيدة.